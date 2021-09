Ceux qui suivent l’actualité aclote ne peuvent pas ignorer le problème récurrent que posent certaines voiries composées de plaques de béton. C’est notamment le cas de celles qui ont été construites dans le quartier de la Maillebotte. La dernière campagne de réfection de ces routes date de 2015 et à de nombreux endroits, elles sont fort dégradées.

Ce qui veut dire que des joints sont à refaire, mais aussi que certaines plaques sont cassées et dès qu’un véhicule lourd, type bus ou camion, passe à cet endroit, tout bouge et provoque des vibrations jusque dans les maisons, causant même des fissures. À la Maillebotte, où s’ajoute un problème de trafic de transit manifestement difficile à résoudre, les habitants ont déjà interpellé plusieurs fois le collège, et ont initié une pétition pour demander une solution rapide.

La solution idéale serait de remplacer toutes ces voiries en béton mais c’est financièrement irréalistes. Pour le long terme, la Ville attend l’actualisation du plan communal de mobilité pour mettre en œuvre de gros travaux et certains aménagements destinés à réduire le trafic de transit. À court terme, au mois de mars dernier, un montant de plus de 100 000 euros avait été approuvé en conseil communal pour apporter des réparations, notamment au boulevard de la Résistance mais aussi dans d’autres quartiers comme à la rue Trigodet à Baulers ou encore à la rue du Monde.

La bonne nouvelle de la semaine pour les Nivellois concernés, c’est que le marché pour les réparation a été attribué lors de la réunion du collège communal lundi soir. Ce chantier devrait coûter 117 000 euros et les travaux commenceront le 18 octobre prochain. Comme cela avait été annoncé au printemps, à présent que le marché est attribué, les services communaux se rendront sur place avec les responsables de l’entreprise pour faire un tour complet des endroits qui nécessitent une réparation. Ce chantier est prévu pour 60 jours ouvrables.

V.F.