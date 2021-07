L’an dernier, dans le cadre du lancement d’un budget participatif pour concrétiser certaines idées venant des citoyens et des associations, le « 38 » avait obtenu de la Ville un montant de 10.000 euros. L’idée, portée par plusieurs partenaires dont le Relais du Visiteur et la Maison des jeunes, était de réaliser un « pôle vélo » comprenant notamment un service de location, et la mise en place d’une borne de réparation autonome le long du Ravel.

Cette borne, qui propose en libre service une série d’outils pour apporter sur place de petites réparations aux deux roues - voire même aux poussettes -, vient d’être installée à la rue de la Station.

Quant aux vélos en location, il y en a actuellement trois, tous électriques, qui sont à disposition de ceux qui voudraient tenter l’expérience. L’objectif est de favoriser la mobilité douce et encourager également le cyclotourisme, dans une région où le patrimoine naturel constitue un véritable atout.

Le tarif pour réserver ces vélos est fixé à 20 euros pour une journée, ou 55 euros pour un week-end (trois jours). Le service démarre seulement ces derniers jours mais il est tout de même conseillé de téléphoner préalablement au Relais du visiteur (067/77.23.43) pour s’assurer que les vélos sont effectivement disponibles.

« Nous commençons à voir la demande, confirment les employés du Relais. On travaille en parallèle sur des circuits à proposer, on avait d’ailleurs fait un appel aux bénévoles pour les tester sur le territoire des trois communes qui font partie du GAL. Mais de toute façon, il y a déjà des itinéraires qui existent, avec notamment les balades proposées par la Maison du tourisme du Brabant wallon, et qui tirent profit des points noeuds. Nous avons aussi un circuit vélo, et il y a évidemment le Ravel qui permet d’aller jusqu’à Nivelles ou, dans l’autre sens, à Court-Saint-Etienne et à Ottignies. »

Si pour l’instant, seuls trois vélos électriques sont en location, des VTT seront prochainement proposés, à un tarif moins élevé. Un volet du dossier retenus dans le cadre du budget participatif prévoit aussi la mise à disposition de vélos récupérés puis retapés par les membres de la Maison des jeunes en collaboration avec le Maillon, à Bousval.