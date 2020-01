Le bourgmestre Couronné a annoncé les gros projets de 2020 lors des vœux au personnel.

Au tour de Genappe de sacrifier à la tradition des vœux au personnel communal. Mercredi à l’Espace 2000, il y avait du monde : l’administration communale emploie 154 agents, sans compter les 78 enseignants, ni les 37 personnes qui s’occupent de l’accueil de la petite enfance. Et on pourrait aussi ajouter 20 professeurs pour l’académie.

Et le personnel s’étoffe encore : en 2019, sept personnes ont intégré le service des Travaux, quatre renforcent l’équipe dans les écoles, deux nouveaux fonctionnaires rejoignent le service de l’Urbanisme et deux autres le service Finances, et trois dames ont été engagées dans les lieux d’accueil de la petite enfance.

Il est vrai que d’après la liste de projets dressée par le bourgmestre Couronné d’après le contenu du budget 2020, il y aura du pain sur la planche lors de cette année qui commence.

Le maïeur du Lothier a ainsi épinglé l’installation de voitures et de vélos partagés dans les villages, le projet de rénovation de l’Espace 2000 conçu avec Renowatt et qui comprend plus de 1 600 m2 de panneaux photovoltaïques à placer en toiture, le remplacement de l’éclairage public par la technologie Led, ou encore le lancement très attendu d’un nouveau site internet communal.

La construction de nouveaux vestiaires et d’une cafétéria au stade Jean-Claude Flament fait partie des gros projets de la législature en ce qui concerne les infrastructures sportives. Mais le bourgmestre a également confirmé que les jeunes de l’entité pourront bientôt bénéficier d’un skate- park. Il sera installé à côté du terrain omnisports, à la rue de la Station.

Est également annoncé un "guide de bonne entente rurale" pour que les nouveaux et les anciens habitants, les agriculteurs et les autres citoyens, apprennent à mieux se connaître et donc à mieux se comprendre, pour une meilleure cohabitation.

Une procédure d’achat de terrain est aussi en cours pour installer une plaine de jeux à Houtain, tandis que celle de Ways, plus avancée, arrivera bientôt.