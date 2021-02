Il y a quelques jours, les riverains de la rue de Rebecq ont eu une très mauvaise surprise au réveil. Ils ont retrouvé leur véhicule sens dessus dessous. "Nos voitures qui étaient stationnées dans le parking à la rue de Rebecq en face du Chiffon Rouge ont été vandalisées, déplorent plusieurs riverains sur les réseaux sociaux. Cinq voitures ont été visitées durant la nuit et de nombreux dégâts sont à déplorer." Et c’est le moins que l’on puisse dire avec des vitres cassées, des batteries dérobées sans oublier du matériel de travail dévalisé (Karcher, chaussures de sécurité…) ou encore des appuie-tête et même une poussette pour enfants volés.