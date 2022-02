On peut flâner sur les bords de la Dyle. On peut l’enjamber en traversant un pont… Mais bien souvent, on n’y prête guère attention, sauf quand la rivière régurgite le trop-plein d’eau tombé du ciel, comme en juillet dernier. Pourtant, il faut prendre soin de nos cours d’eau. C’est pourquoi, le week-end des 26 et 27 mars, une nouvelle descente en kayak de la Dyle est organisée.

"Notre objectif est de toucher un public qui n’est pas forcément sensibilisé à la problématique", explique Cathy Delcorps, attachée de projets au Contrat de rivière Dyle-Gette qui organise cette descente avec Genappe, Court-Saint-Étienne, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre en collaboration avec le syndicat d’initiative VisitWavre.

(...)