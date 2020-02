Cela pourrait prendre quelques mois, voire quelques années, avant qu’il rouvre.

Le hall omnisports d’Orp-le-Grand a lui aussi été secoué par la tempête Ciara dans la nuit de dimanche à lundi. Sa structure a bougé et le bourgmestre a décidé de procéder à sa fermeture. "J’ai fait fermer le hall ce lundi matin, on ne peut pas prendre de risques. Il suffit d’un coup de vent pour que la toiture ne tombe", confirme Hugues Ghenne.

Un expert en stabilité a été requis sur les lieux pour évaluer les risques. Il rendra son rapport dans les prochains jours. "Le vent a déstructuré les pilastres, indique le bourgmestre . On s’est rendu compte de la situation. On ne voit rien à l’extérieur mais à l’intérieur, on voit que des parties ont bougé. On a préféré ne pas prendre de risques. On attend le rapport de l’ingénieur et on prendra les mesures nécessaires."

Le maïeur orp-jauchois estime déjà que la rénovation pourra prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Car il faudra introduire un permis d’urbanisme et, éventuellement, introduire une demande de subsides auprès d’InfraSports.

Construit il y a près de 35 ans par la Communauté française et ancien lycée d’État, le hall omnisports accueille diverses activités sportives, chapeautées par l’ASBL Passion Sports, notamment du tennis de table et du taekwondo. Les élèves de l’école communale d’Orp-le-Grand et ceux de l’école Saint-Joseph s’y rendent par ailleurs pour leurs cours d’éducation physique. "Ces écoles ont une salle propre et pourront y donner les cours de gym. La commune compte douze salles communales, ça ne devrait pas poser de soucis pour accueillir les clubs."