Soulagé et très heureux. Tel est l’état d’esprit de George Blackman, le directeur de Realco, tandis que le chantier de la nouvelle usine de cette société de biotechnologie spécialisée dans les solutions d’hygiène issues de la chimie verte débutait à Louvain-la-Neuve ce lundi 10 janvier.

C’est le fruit du hasard, mais la date est hautement symbolique pour cette société: il y a deux ans, jour pour jour, son usine de production et de stockage, installé avenue Albert Einstein, dans le parc scientifique néolouvaniste, disparaissait dans les flammes. Le bâtiment administratif et les laboratoires avaient, eux, été préservés.

Après avoir obtenu un permis unique le 13 janvier 2021, Realco a pu démolir le bâtiment sinistré et vient donc d’entamer la construction d’une nouvelle installation à la place. "Ce bâtiment sera visionnaire, durable et en lien avec nos objectifs écologiques" , s’enthousiasme le CEO.

© Realco

Ainsi l’isolation du bâtiment permettra de réduire par trois ou quatre la consommation de chauffage, assure la société qui développe des solutions et procédés d’hygiène à base d’enzymes pour le nettoyage et l’entretien à destination des particuliers et des professionnels. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit pour fournir de l’électricité à l’usine et aux bureaux de Realco. Des panneaux solaires s’occuperont, eux, de chauffer l’eau de nettoyage et des sanitaires.

Enfin, des bassins récolteront et traiteront les eaux de pluie. Elles seront utilisées pour le nettoyage de l’usine et comme matière première en production, continue l’entreprise.

"Le bâtiment sera flexible, modulaire et plus sécurisé, avec, entre autres, une grande citerne d’eau de 400 m3 utilisable notamment en cas d’incendie."

Usine opérationnelle fin 2022-début 2023

La nouvelle usine, opérationnelle fin de l’année voire en janvier 2023, proposera une capacité de production de 10 millions de litres par an, soit plus qu’auparavant. En outre, elle offrira une marge de manœuvre, deux nouvelles lignes de production pouvant être mises en œuvre par après, de quoi permettre de lancer des projets d’innovation prometteurs, précise la société.

"Depuis l’incendie, on a toujours assuré l’approvisionnement de nos clients et ce, via nos partenaires et sous-traitants, soit depuis 8 sites différents. D’ici un an, on va recentraliser notre production et je suis content de retrouver la maîtrise de celle-ci. Mais on conservera notre réseau de sous-traitants pour avoir une capacité et une flexibilité complémentaires" , explique George Blackman qui remercie au passage ces sous-traitants, qui sont parfois des concurrents.

Il salue aussi ses clients qui "nous sont tous restés fidèles ainsi que toute notre équipe qui a été d’une résilience incroyable" .

«Le Covid n’a pas fait augmenter nos ventes»

En plus de l’incendie, la biotech, comme toutes les entreprises, doit affronter la crise sanitaire. "Le Covid n’a pas fait augmenter nos ventes. Nous ne sommes pas dans la désinfection. Il faut bien sûr parfois désinfecter les surfaces mais au niveau écologique et pour la santé humaine, il vaut parfois mieux nettoyer que désinfecter. Mais pour l’instant, il y a un mouvement du tout à la désinfection. On a aussi des clients qui ont été durement touchés par la crise, comme des restaurants collectifs. Mais depuis l’été 2021, les affaires reprennent" , conclut le directeur de Realco.