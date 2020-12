Il était poursuivi pour deux scènes de coups envers sa compagne, survenues le 20 mars et le 20 mai 2020. Alors qu'il n'est pas venu s'expliquer à l'audience, le ministère public a indiqué que l'homme avait déjà été condamné à Dinant en 2019, pour des faits de même nature commis à l'égard d'une compagne précédente.



Lors de la première scène violente à Braine-le-Château, la police avait été appelée à l'adresse du couple pour un différend familial. La victime portait des traces de coups à l'oeil droit, aux deux bras et aux deux jambes. Elle a expliqué que son compagnon avait beaucoup bu et qu'il n'avait pas accepté qu'elle lui demande de rester seule. Il l'avait plaquée contre un mur, puis jetée au sol avant de la rouer de coups de poing et de pied.



Deux mois plus tard, lors d'une nouvelle altercation, elle s'est retrouvée avec plusieurs dents cassées. Entendu par la police, le prévenu avait reconnu avoir "pété les plombs" parce qu'elle lui avait demandé de partir en refusant qu'il emporte le chat. Il avait aussi précisé aux enquêteurs qu'il n'était pas ivre mais "juste colérique".



Devant le tribunal, le ministère public avait précisé que l'intéressé avait déjà écopé d'un an de prison avec sursis en 2019 à Dinant, pour s'être montré violent envers une précédente compagne.



La peine de deux ans de prison ferme infligée par défaut mardi est conforme aux réquisitions.