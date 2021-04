Le 9 février dernier, un homme tenant un couteau a fait irruption dans une pharmacie de Tubize, alors que s’y trouvaient quatre employées et une cliente. Il a exigé qu’on lui remette l’argent des caisses mais les préposées lui ont répondu que l’officine était équipée de caisses automatiques et qu’il leur était impossible de les ouvrir comme il l’exigeait pour prendre des billets.

Le voleur est dès lors reparti bredouille et il a été rapidement identifié. Des caméras avaient filmé la scène et plusieurs témoins l’avaient de toute façon reconnu. Mohamed M., âgé de 46 ans et habitant à proximité de cette pharmacie, s’est dès lors retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel. Il devait s’expliquer sur une prévention de tentative d’extorsion, et de port du fameux couteau.