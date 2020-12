Après avoir appris le refus de la demande de permis pour le projet de nouveau home Renard à Grez-Doiceau, Sybille de Coster-Bauchau, cheffe de groupe d’Alliance communale (opposition) et ancienne bourgmestre se disait "partagée entre différents sentiments, à la fois la colère de ne pas avoir été entendue et triste pour le personnel et les résidents du home". Rappelons que l’ancienne majorité avait élaboré un projet de démolition et de reconstruction du home actuel, situé le long de la rue du Stampia. Un projet balayé par la nouvelle majorité, suite à des recommandations de l’AViQ qui l’aurait mise en garde contre les nuisances pour les résidents et le risque de fermeture complet du home durant les travaux.

Alors aujourd’hui, l’opposition fulmine d’autant plus. " Durant toute une législature, on a travaillé pour livrer un dossier clé sur porte. Ce changement d’implantation voulu par la majorité est le nœud du problème. La majorité ne peut s’en prendre qu’à elle-même et porte l’entière responsabilité de son choix. Elle n’a pas pris en compte les 90 réclamations des riverains et la décision souligne les vues sur les jardins et les habitations. Croire qu’en un an, on a tout résolu et balayé les doléances des riverains, c’était illusoire. La décision n’offre pas beaucoup de possibilités de modification du projet… On risque de perdre bien plus que quelques mois car il faut en outre réaliser une étude d’incidences. Ce sont des coûts supplémentaires très importants : 410 000 euros pour les rénovations de la maison de repos actuelle et 400 000 euros d’honoraires d’architectes et de bureau d’études. On n’est pas loin du million pour un dossier qui aujourd’hui n’est nulle part ! "