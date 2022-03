Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Anassy B, un habitant de Wavre né en 1984, à deux ans d'emprisonnement ferme. L'homme s'est rendu coupable d'un vol dans un magasin d'informatique, le 16 décembre à Wavre. D'après lui, le commerce était resté ouvert suite à des inondations, et il en a profité pour prendre tellement d'articles ce soir-là que deux trajets en voiture ont été nécessaires pour revendre le butin à Bruxelles.

Dix jours plus tard, il a commis un nouveau vol dans un commerce à Bruxelles, et a été intercepté alors qu'il tentait de revendre dans un café la tablette dérobée un peu plus tôt. C'est pour financer sa consommation de stupéfiants que le prévenu a vendu, pour un total de 500 euros, l'ensemble du matériel informatique dérobé dans le magasin de Wavre, alors que certains ordinateurs emportés valaient individuellement plus de 2.000 euros.

Le jour des faits, le prévenu était sorti de prison et il s'était rendu à Wavre pour voir sa famille. "Il n'a pas fallu attendre 24 heures avant qu'il commette un nouveau fait", avait constaté le ministère public à l'audience, relevant que l'intéressé a déjà été condamné à 16 reprises dont plusieurs fois pour vol.

La peine de deux ans de prison ferme infligée au prévenu lundi est conforme aux réquisitions. Pour en fixer la hauteur, le tribunal indique dans son jugement avoir pris en compte la gravité des faits, la circonstance qu'un d'eux ait été commis moins de 24 heures après la sortie du prévenu de la prison de Saint-Gilles, et les très nombreux antécédents de l'intéressé pour des faits de même nature.