Et Jérôme B., 33 ans, photographe professionnel et amateur de fillettes, d’adolescentes et de jeunes majeures, finit par recevoir une citation à comparaître en correctionnelle sous les préventions d’attentat à la pudeur, enregistrement de vidéos sans consentement, menaces, harcèlement, détention d’images à caractère pédopornographique entre le 8 octobre 2014 et le 19 août 2020 à Ottignies, Louvain-la-Neuve et Wavre.