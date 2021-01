Mercredi vers 16h30, un accident de roulage s’est produit dans la rue du Petit Marmeau, entre le carrefour de Décoplant et celui de la rue de Dreumont. Une voiture apparemment seule en cause est sortie de la route, et s’est retrouvée sur le flanc dans un talus en contrebas de la chaussée qui relie Villers-la-Ville a Marbais.

Deux personnes ont été blessées, dont une sérieusement. Cette victime a dû être désincarcérée par les pompiers de la zone de secours du Brabant wallon. La zone de police Orne-Thyle s’est rendue sur place pour les constatations d’usage, et pour instaurer une circulation en alternance durant les opérations de secours.

La police locale devra mener une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette sortie de route mais d’après de premiers éléments recueillis sur place, la cause de l’accident pourrait être l’éclatement d’un pneu du véhicule.

Le bourgmestre de Villers-la-Ville, Emmanuel Burton, s’est rendu sur place mercredi soir pour se rendre compte de la situation et savoir si l’intervention des services communaux était nécessaire, ce qui n’était pas le cas