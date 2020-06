Fermée complètement pour cause de confinement, l’abbaye de Villers a rouvert ses portes comme d’autres sites touristiques et c’est un joli succès. Ainsi, dimanche, elle a accueilli quelque 600 visiteurs. La météo favorable de ces derniers jours a sans doute aidé mais les propositions de l’équipe sont aussi dans l’air du temps : calme, jardins fleuris, sentier méditatif, etc.