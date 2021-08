Husam et Amine tentaient de nuit d’entrer dans les maisons et les véhicules en stationnement

Dans la nuit du 10 au 11 juillet dernier, une habitante de Louvain-la-Neuve a été réveillée par les aboiements de son chien. Elle a tenté de savoir ce qui énervait l’animal et a vu, au dehors, deux personnes qui quittaient précipitamment sa propriété. Sans avoir pu entrer dans la maison, vu la présence du chien, mais la dame a fait directement appel à la police pour que les auteurs soient interceptés.

C’est ce qui s’est produit. Husam K. et Amine B. se trouvaient encore à proximité et ils étaient en possession de divers objets déjà volés, à la fois dans une habitation et dans plusieurs véhicules. Interrogés, ils ont livré des explications variables. L’un affirmait n’avoir tenté de rentrer dans aucune habitation, tandis que l’autre a expliqué qu’ils ne volaient pas mais cherchaient un endroit pour dormir à l’abri…

Les enquêteurs ont visionné les images prises par les caméras de surveillance de plusieurs maisons de la rue. On y voyait les deux suspects, équipés d’une torche électrique, observer les jardins et tenter de rentrer. Ils passaient aussi le long des véhicules en tentant d’ouvrir les portières, au cas où les propriétaires auraient oublié de les verrouiller. Ce qui leur a permis d’emporter des chargeurs, des lunettes, des câbles pour iPhone, un GSM…

Ils ont fait l’objet d’une procédure accélérée et ont été convoqués devant le tribunal correctionnel. Bien qu’ils aient reçu la convocation en main propre, aucun n’est venu s’expliquer à Nivelles et leur dossier a été examiné par défaut.

Pour fixer la hauteur de la peine, le tribunal souligne le nombre important de faits commis en une seule nuit, le sentiment d’insécurité que ces agissements inspirent aux victimes et à la société en général, et le risque de récidive des deux prévenus qui faisaient défaut. Chacun écopent dès lors d’une peine d’un an d’emprisonnement ferme.