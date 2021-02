L’hiver est déjà bien entamé mais depuis fin janvier, le CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve met à disposition deux logements aux sans-abri, à l'image du CPAS de Wavre qui propose depuis quelques semaines deux abri de nuit. Ce projet, réalisé en collaboration avec le service de Cohésion sociale de la ville, offre, aux personnes dans le besoin, un endroit chauffé, le temps d’une nuit.

Ces deux logements seront disponibles pour permettre aux nécessiteux de souffler de temps en temps dans un espace sec et chauffé. « Nous avons aménagé deux logements que l’Immobilière publique du centre et de l’est du Brabant wallonla société immobilière doit rénover au printemps, et qui allaient rester vides tout l’hiver », explique Marie-Pierre Lewalle, la présidente du CPAS. Une des conditions pour bénéficier de ce logement est d’être sur le territoire de la commune depuis au moins deux mois. « Ce sont des personnes connues du service de prévention ou du CPAS », ajoute-t-elle. Le CPAS prend également en charge le coût de l’ensemble du projet : le loyer de base des logements, les charges, l’aménagement et le nettoyage quotidien.

Les deux pied-à-terre seront disponibles jusqu’au 30 mars 2021. « Même si ce projet ne répondra pas totalement aux besoins des sans-abri en période de grand froid, puisque seulement deux personnes par nuit seront à l’abri, nous pensons qu’il aura au moins le mérite de soulager quelque peu les conditions de vie des personnes sans-abri présentes sur le territoire de notre commune », indique Marie-Pierre Lewalle. L’objectif est de créer une tournante entre les personnes qui souhaitent disposer des logements.