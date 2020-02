La commune lutte activement contre cette problématique depuis plusieurs mois.

Dans la foulée de l’installation du nouveau collège en décembre 2018, un échevinat du Bien-être animal était créé à Perwez. "Très vite, je me suis rendu compte que des chats errants étaient présents un peu partout et qu’il fallait agir", explique l’échevine Julie Dams.

En octobre, une campagne de stérilisation des chats errants a été votée et la commune a collaboré avec deux vétérinaires de l’entité pour stériliser ces chats. "Le premier sauvetage, je l’ai effectué moi-même avec une habitante de Thorembais-les-Béguines. Il s’agissait d’une femelle très craintive qui attendait quatre chatons. En plein mois de novembre dans les campagnes, leurs chances de survie étaient infimes."

Pour les trois premiers mois de la campagne, cinq mâles et treize femelles ont été stérilisés. Une situation étonnante puisque le Code du bien-être animal oblige la stérilisation des chats et l’identification à l’aide d’une puce. Alors, pour pousser les Perwéziens à respecter cette obligation, une prime à la stérilisation a été mise sur pied. "Le but est de sensibiliser les citoyens à l’adoption d’un chat et de les remercier en intervenant dans la stérilisation et l’identification de leur animal de compagnie."

Un budget de 2 000 euros est d’ailleurs prévu pour ces actions : "En menant une campagne de stérilisation des chats errants, l’objectif est que la population féline se stabilise et que le budget alloué ne soit plus nécessaire. Il est donc important de continuer à sensibiliser les citoyens à stériliser leur animal et à ne pas les abandonner dans la nature", conclut Julie Dams.