Afin de faire face à la forte pénurie de masques dans la crise du coronavirus, Belgium Mask a mis en route le projet d'installer une ligne de production des masques chirurgicaux sur le site d'Altifort Boart à Nivelles. L'occasion de mettre à profit la sous-activité que connaît actuellement l'entreprise Altifort Boart au service d'une activité pouvant être bénéfique à la population et aux entreprises dans cette crise. L'action vise également à mettre en avant une production belge avec des matières premières européennes et le partage des compétences du personnel de l'entreprise Altifort Boart.

Les masques seront conçus à Nivelles. Il s'agit de masques de type chirurgicaux avec 3 plis reprenant 2 couches extérieures non tissées et une couche intermédiaire constituée d'un matériau filtrant. Chaque côté du masque dispose d'un élastique pour la fixation sur le visage. Une barrette nasale permet d'ajuster le masque sur le visage au niveau du nez.

Ces masques sont légers et confortables. Ils répondent aux besoins de protection des professionnels de la santé comme des particuliers. Le masque a pour but de protéger son porteur en lui apportant une protection filtrante bactérienne et virale. Ils sont conformes à la norme EN 14683 et seront marqués CE.

L'objectif est de fabriquer 2,5 millions de masques par mois avec un démarrage dès ce mois de juillet 2020. Ce projet nécessitera des recrutements supplémentaires d'une quinzaine de personnes.