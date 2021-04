Dix ans qu’on en parle mais depuis quelques jours, c’est une réalité : les travaux de rénovation de l’avenue Wilmart ont (enfin) débuté. Au total, le budget est de deux millions d’euros, pour deux ans de travaux, mais seulement 150 000 euros sont à charge de la commune, le reste étant pris en charge par la Région et un privé dans le cadre du lotissement Seumay. “Le chantier sera réalisé en plusieurs phases”, précise Jordan Godfriaux, le maïeur.

La première phase consiste en le renouvellement et l’agrandissement du diamètre de la conduite d’eau principale pour le circuit de distribution d’eau. “On passe d’un diamètre de 90 millimètres et vétuste de la canalisation centrale à un diamètre de 125 millimètres complètement neuf.” Fin prévue à la fin du mois d’avril. La deuxième phase s’occupera des impétrants de l’avenue Wilmart, côté gauche quand on part vers Ramillies. L’idée est d’améliorer la fourniture en eau mais également en gaz, électricité et communication. Cette phase débutera fin avril jusqu’à la fin de l’année.

La troisième phase se tiendra du 2 août à fin 2021 avec des travaux de voirie. “Ils se dérouleront à l’entrée de Perwez en venant de Ramillies. Ceux-ci consistent en la rénovation complète de la voirie avec des aménagements en termes de sécurité.” L’objectif est de ralentir et de sécuriser l’entrée de Perwez. À noter qu’il est prévu d’installer un espace pour les piétons, vélos ainsi qu’un parking avec un espace propre à chaque fois.

Enfin, la dernière phase débutera en 2022, pour une année complète au départ de la rue de Noville en venant vers le centre jusqu’à la place du marché. “On parle d’une rénovation complète de la voirie avec un espace pour les piétons, pour les vélos et du parking.”

J.Br.