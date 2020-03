Après plusieurs heures de négociation, aucune solution concrète n’a été apportée.

Après la suspension des discussions en bureau de conciliation mardi entre les représentants des travailleurs et la direction de la maison de repos Château Chenois (Waterloo), les syndicats ont informé les travailleurs mercredi, lors d'une assemblée générale, de l'état des négociations. Le 16 mars se tiendra une nouvelle réunion en bureau de conciliation mais le personnel, qui proteste contre un manque récurrent d'effectifs depuis le mois de juin, a décidé de mener des actions en front commun SETCA-CNE. Deux nouveaux jours de grève sont annoncés le mardi 10 et le lundi 16 mars. Plusieurs arrêts de travail ont été menés ces dernières semaines dans la maison de repos d'une capacité d'une centaine de lits, et qui est gérée par le groupe Orpea. Mardi, jour de la première réunion en bureau de conciliation, une grève avait déjà décidée et une trentaine de membres du personnel ont tenu un piquet de grève devant l'établissement.

Après plusieurs heures de négociation en bureau de conciliation, aucune solution concrète n'ayant été apportée, les discussions ont été suspendues mardi soir pour reprendre lors d'une prochaine réunion programmée le 16 mars. Les représentants du personnel n'excluaient pas de nouvelles actions à la sortie de cette réunion, précisant que le personnel était déterminé à obtenir davantage d'effectifs. C'est dans ce sens que les travailleurs se sont prononcés ce mercredi en assemblée générale, avec une décision d'organiser deux nouveaux jours de grève en front commun.