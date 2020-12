Parmi les cinq nouvelles lignes qui vont voir le jour l'an prochain sur le réseau Express du TEC, deux concernent le Brabant wallon : une ligne entre La Louvière et Nivelles et une autre Jodoigne et Wavre, a indiqué le ministre de la Mobilité Philippe Henry aux journaux du groupe Sudpresse dans leur édition de samedi. Trois autres lignes seront créées : Namur-Gesves, Ciney-Dinant et Beaumont-Mons

L'offre va par ailleurs être augmentée sur six lignes déjà existantes: Bastogne-Marloie, Philippeville-Namur, Arlon-Bastogne-Liège, Marche-Liège, Nivelles-Louvain-la-Neuve et Braine l'Alleud-Louvain-La-Neuve. "L'objectif est d'amener la clientèle vers des pôles d'emplois ou des pôles scolaires. Il s'agit aussi de relier des gares qui doivent devenir de véritables nœuds de correspondance", a précisé le ministre.

Le TEC a lancé le 1er octobre dernier son nouveau réseau structurant composé de 17 lignes Express. Ces lignes doivent permettre de relier rapidement les villes wallonnes entre elles.