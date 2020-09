Lors de la semaine de la mobilité 2019, la ville de Nivelles avait remporté le premier prix du défi des administrations publiques organisé par la Région wallonne. Le vélo électrique gagné à cette occasion a rejoint la flotte déjà existante, avec des vélos et une trottinette électrique pour les agents locaux de la Ville, des vélos pour les gardiens de la paix, et pour la zone de police qui utilise aussi un segway.

Du 16 au 22 septembre prochain, la semaine de la mobilité revient et la Ville tentera à nouveau sa chance, avec un panel d’activités sur le thème « Nivelles en selle ». En interne, les fonctionnaires locaux seront par exemple invités à participer à un concours photo pour promouvoir l’usage du vélo. Leurs clichés seront rassemblés pour former une grande mosaïque.

Un décor de photo de profil Facebook a également été dessiné pour l’occasion et les autorités locales encouragent non seulement les agents de la ville mais aussi les citoyens à afficher ce décor « Nivelles en selle » sur leur page personnelle.

Durant toute la semaine de la mobilité, le site internet communal produira également un article par jour à propos de l’utilisation du vélo: avantage économique, règles du code de la route, position adéquate à adopter pour le cycliste, etc.

Il y aura aussi deux propositions de promenade: des parcours d’orientation « spécial vélo » ont été élaborés pour permettre aux habitants de découvrir le principe des points-noeuds mis en place par la Province il y a une bonne année. Deux boucles partent du parking du Mont-Saint-Roch, l’une pour découvrir Baulers et Thines, l’autre pour profiter du paysage particulier de Bornival et Monstreux. Elles font 13 et 15 km et font l’objet d’un plan qu’on pourra télécharger sur le site internet www.nivelles.be dès ce mardi, ou bien se procurer gratuitement à l’accueil de l’hôtel de ville.