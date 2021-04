Deux peines de prison ferme après un contrôle Covid chahuté à Tubize Brabant wallon Belga Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jassim D. et Nohad D, deux frères originaires de Tubize, à chacun dix mois de prison ferme. Ceux-ci étaient poursuivis pour des faits de menaces, de rébellion et de coups à des policiers, lors d'un contrôle routier opéré le 13 mai 2020. © DR

Un motard de la police de Tubize avait repéré ce jour-là un véhicule circulant avec trois personnes à bord, alors que s'appliquaient encore les règles de confinement. Il avait procédé au contrôle mais Jassim D. avait refusé de s'identifier et son frère Nohad, arrivé en voiture, s'était montré agressif.



Alors qu'il voulait contrôler les trois occupants de la voiture, le motard de la zone de police Ouest-Brabant wallon était seul et a été pris à partie. "Si un policier s'approche, je le fracasse", avait affirmé un des protagonistes. L'agent a fait appel à des renforts mais les jeunes ont fait de même. Nohad, le frère de Jassim qui refusait de se laisser contrôler, est arrivé en voiture et s'est montré virulent.



Les deux frères ont refusé de présenter leur carte d'identité. L'un d'eux a été mis contre la voiture de police pour procéder à sa fouille mais il a brisé un rétroviseur. Lorsqu'il a été placé dans la voiture de police, il en a abimé le plafond. Son frère, qui s'opposait au contrôle, a dû être maitrisé par quatre agents. Un des policiers s'est retrouvé au sol et plusieurs ont été blessés lors de l'intervention.



Le casier judiciaire de Jassim D. contient déjà une demi-douzaine de condamnations, et celui de son frère une vingtaine. En plus de la peine de dix mois de prison ferme qui leur est infligée par défaut, chacun écope également d'une amende de 800 euros.