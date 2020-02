Cinquante heures de travail requises contre un conducteur qui a fait preuve de sexisme.

Le 30 avril 2018, Ilia B. avait bu un coup de trop et peinait à faire avancer sa camionnette. Pensant qu’il était en panne, une patrouille de police s’est approchée pour lui porter secours. Le conducteur a fait signe que tout allait bien alors qu’il n’arrivait pas à rouler de manière normale. Les deux policières qui composaient cette équipe ont donc décidé de contrôler le gaillard.

Il a avoué d’emblée qu’il avait bu et a annoncé qu’il ne se ferait pas contrôler par des policières. "Dans mon pays et ailleurs, les femmes n’ont pas leur place dans la police", a-t-il affirmé. Et il a refusé de donner les papiers du véhicule, qu’il avait pourtant en main.

Une deuxième patrouille, où se trouvait un policier masculin, est arrivée. Ilia a accepté de lui obéir, tout en réitérant ses propos sexistes.

Il a été recadré illico par ce policier et un P.-V. a été rédigé, les policières étant extrêmement choquées à la fois par l’agressivité et les paroles sexistes du conducteur. Celui-ci, devant le tribunal correctionnel, a minimisé les faits.

"Je me suis permis une ou deux phrases que je ne peux pas dire, a-t-il affirmé. Mais j’ai parlé tranquillement avec leur supérieur, qui avait du respect pour moi."

En réalité, le policier en question n’était pas le supérieur de ses collègues féminines, mais c’était un homme… La présidente l’a fait remarquer au prévenu, qui n’a pas relevé. La substitut a requis une peine de travail de 50 heures et une amende.

Jugement le 25 mars.