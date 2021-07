Sacré coup dur pour Axedis, l’entreprise de travail adaptée située derrière la gare de Limal. Déjà mise à mal par la crise sanitaire, la société spécialisée notamment dans l’imprimerie et le conditionnement se retrouve complètement à l’arrêt depuis une semaine suite aux inondations de vendredi passé. L’eau de la Dyle est arrivée depuis le parking et a envahi tout le bâtiment, atteignant un mètre de haut. Elle s’est évidemment infiltrée dans toutes les machines à moteur, les engins élévateurs ou encore le matériel de couture et les tissus. Mais également dans les ascenseurs, indispensable pour les 150 ouvriers non valides.

