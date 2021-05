Difficile pour les restaurateurs et cafetiers de composer avec les aléas météorologiques depuis la réouverture des terrasses. Aussi incertaine que changeante, la météo joue avec leurs nerfs et il faut parfois réagir très rapidement quand la pluie décide de s’inviter lors d’un service. C’est ainsi qu’à Corroy-le-Grand, lors d’un dimanche pluvieux, le restaurant 7 Ici a dû prendre une décision difficile. “On a dû annuler un service avec 48 couverts, la mort dans l’âme”, explique la patronne Sandrine Vercruysse.

Une décision difficile que Sandrine et son mari Didier n’ont plus envie de prendre. Ils ont ainsi décidé de faire rentrer les clients dès que les conditions météo se gâtent, même si cela ne cadre pas avec l’arrêté ministériel. Ils ne sont certainement pas les seuls restaurateurs à accueillir du monde à l’intérieur mais, eux, assument leur choix. “Le service commence toujours à l’extérieur. S’il fait froid, on donne des plaids et on allume le feu. Mais s’il pleut ou s’il y a beaucoup de vent, on fait rentrer les clients et ils terminent le repas à l’intérieur. On applique un protocole strict : fenêtres ouvertes, distanciation et plexiglas entre les tables et port du masque pour le personnel.”

Les restaurateurs le savent : en agissant de la sorte, ils encourent une amende salée, de même que leurs clients. Mais ils estiment ne pas avoir trop le choix, vu la fragilité de leur établissement ouvert en janvier 2020. “Je sais que ce n’est pas légal mais que faire d’une terrasse remplie lorsqu’il pleut ? Il en va de la sécurité des clients, qui pourraient être blessés si les parasols tombent. Trois tonnelles se sont d’ailleurs envolées, sans faire de blessés heureusement. Jusqu’à présent, nous avons assuré quatre services à l’intérieur, forcés par la météo. Nous n’avons jamais eu de soucis avec la police. De toute façon, c’est ça ou on ferme définitivement. Nous n’avons pas d’autres solutions pour gagner nos vies.”