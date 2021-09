C’est un fâcheux concours de circonstances. Il n’empêche que la situation va certainement contrecarrer les plans de nombreux citoyens qui souhaitaient se rendre à Bruxelles depuis Nivelles ce week-end. Pour profiter des journées du Patrimoine (baptisées Heritage Days) ou encore circuler à vélo sur les grands axes de la capitale à l’occasion du dimanche sans voiture. Car il n’y aura tout simplement aucun train qui circulera entre Nivelles et Bruxelles pendant tout le week-end. La faute à des travaux du RER (Réseau Express Régional) prévus de longue date sur la ligne 124 à hauteur de Waterloo et Braine-l’Alleud.

« La concomitance est regrettable, vraiment, s’excuse Frédéric Sacre, le porte-parole d’Infrabel. Mais cette interruption du trafic ferroviaire est prévue de longue date car elle a été décidée en 2018, il y a 3 ans. Alors vous dire si la date de ce dimanche sans voiture a changé depuis que la date des travaux a été entérinée ou si on a oublié de la prendre en compte, honnêtement je n’en sais rien. Mais le constat, c’est que même si cela tombe très mal aujourd’hui, il ne sera pas possible d’en changer. »

C’est que ce week-end entier de travaux sur la ligne 124 ne constitue en réalité que l’un des… 4 week-ends annuels pendant lesquels Infrabel coupe totalement la ligne pour avancer sur le chantier du RER. « Pour le RER, on a trois possibilités pour agir : soit de nuit ; entre minuit et 5h du matin, soit de jour si ça ne pose pas de problème sur la ligne, soit pendant ces 4 week-ends, continue Frédéric Sacré. Ou, en comparaison aux travaux de nuit, nos équipes peuvent travailler pendant 60 heures sur les lignes au lieu de 5 heures au maximum. Ce qui nous permet donc d’avancer bien plus rapidement. »

Pour pallier à l’absence de trains entre Nivelles et Bruxelles ce week-end, signalons tout de même que la SNCB met en place des alternatives, via des navettes en bus. Même si le trajet sera forcément plus long vers la capitale.

Précisons encore que la ligne Ottignies-Bruxelles, l’une des autres grandes lignes de train entre Bruxelles et le Brabant wallon sera par contre bien opérationnelle. Car Infrabel ne procède jamais à des travaux sur ces deux lignes en même temps.

Reste à savoir comment se rendre à Ottignies pour les navetteurs qui désiraient à la base prendre le train à Nivelles. Car habituellement, pour faire le trajet Ottignies- Nivelles en train, il vous fallait passer par… Bruxelles !