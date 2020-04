Il a oeuvré au développement du Brabant wallon.



Alors qu’il avait fêté ses 61 ans le 22 avril, Eddy Deflandre, le directeur du département économique de l’intercommunale inBW, est décédé ce week-end. Personnalité bien connue des Nivellois, fils de l’ancien secrétaire communal Jacques Deflandre, ancien pompier volontaire, il avait été conseiller communal de 1983 à 1995. Passionné de foot, il avait également présidé le Royal Cercle Sportif Nivellois de 2015 à 2018.

Au sein de l’intercommunale, il avait gravi tous les échelons avant de devenir directeur du département économique en juin 2012. "Fidèle serviteur de notre intercommunale, ce qui lui permettait d’avoir une connaissance particulièrement fine et une mémoire à toute épreuve dans tous nos dossiers, il était un collègue efficace et jovial, profondément humain et unanimement apprécié par ses collaborateurs", précise un mail interne envoyé au personnel pour annoncer cette triste nouvelle.

Un hommage lui est aussi rendu sur la page internet officielle de la ville de Nivelles. De son côté, le ministre d’Etat André Flahaut évoque une "énorme perte" pour le Brabant wallon. "Connu de tous, c’était un des piliers de l’intercommunale inBW, salue André Flahaut. C’était un des artisans du développement des parcs économiques dans la province. On le retrouve derrière tous les projets de ces dernières années: l’extension des zonings de Nivelles, le Centre Monnet et bien d’autres dossiers encore… C’était aussi un des artisans de la création du crématorium à Court-Saint-Etienne."