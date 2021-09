Après les terribles bombardements de mai 1940 qui ont ravagé le centre-ville, suivis d’années de privation pour les habitants de la ville, les Nivellois ont vécu avec beaucoup d’émotion l’arrivée, le 5 septembre au matin, de la 113e unité de reconnaissance de la 2e division blindée américaine.

Les libérateurs, qui avançaient avec prudence en arrivant de Mons, n’ont pas vraiment eu le temps de rester longtemps en terre aclote, même s’ils y ont été fêtés et fleuris par les habitants reconnaissants: ils avaient en effet la mission de talonner les troupes allemandes et de préparer la suite des opérations. Mais le souvenir de ces moments reste très important, et les photos de la rencontre du bourgmestre Léon Jeuniaux et des libérateurs sont très fortes.

A titre posthume, en 2015, le capitaine texan Roy Jordan, qui est entré le premier dans Nivelles avec son char M8, avait été fait citoyen d’honneur à titre posthume. Ses filles avaient fait le déplacement en terre aclote pour l’occasion.

Dimanche soir, le 77e anniversaire de la libération a été à nouveau commémoré à l’hôtel de ville avec discours, dépôt de gerbe et concert de l’orchestre de Jack Gondry. Cette tradition avait été initiée en 2008 et depuis, une cérémonie est organisée chaque année le 5 septembre en terre aclote.

"Nous tenons à ce que toute la population et notamment ceux qui n’ont pas connu cette période se souviennent, et rendent l’hommage qui se doit, a confirmé Pierre Huart dimanche. Parce que nous oublions trop souvent que c’est grâce à toutes les personnes qui ont mis leur vie en péril que nous devons notre liberté."