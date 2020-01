Le groupe CDH à la Province a fait le point sur l’avenir de cette institution en Brabant wallon.

Depuis quelque temps maintenant, la disparition des Provinces, et donc de celle du Brabant wallon, revient dans de nombreuses discussions. Alors au moment de faire un bilan de l’activité provinciale, les élus CDH ont fait part de leurs inquiétudes à ce sujet. "L’avenir des Provinces est incertain et j’ai le sentiment qu’au sein du collège en Brabant wallon, on n’y croit plus, note Olivier Vanham, rejoint par Carl Cambron. On sent qu’il y a moins de dynamisme et il est temps de démontrer la plus-value que peut avoir la Province. Aujourd’hui, on met parfois plus de temps pour aller au conseil provincial que ne dure le conseil en lui-même."

Mais si le CDH s’interroge sur les ambitions du collège à faire en sorte de mettre l’institution en avant, les Humanistes pensent aussi qu’il faut qu’il y ait du changement. "Il faut repenser la Province, continue Olivier Vanham. Dans ce mode de fonctionnement, elle n’a pas d’avenir. Dans sa forme actuelle, je n’y crois plus. D’ailleurs, à l’époque, notre slogan était clair : ‘Changer ou disparaître’ . On est tout à fait dans cet état d’esprit. Il devient urgent de prouver qu’elle peut apporter quelque chose."

De son côté, Benjamin Goes avoue ne pas être fan de l’institution. "Je n’ai pas d’accroche à l’institution mais les services qu’elle rend doivent continuer. Je ne suis pas contre la suppression des Provinces mais il faut préserver ses services. Si elle disparaît comme ça, les communes vont se retrouver en grandes difficultés. Si la Province est perçue comme un tiroir-caisse, elle n’a plus de futur."

Les Provinces seront-elles sauvées ou disparaîtront-elles ? Seul l’avenir nous le dira mais la situation semble préoccupante.