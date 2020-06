Les centres Infor jeunes s'attendent à une augmentation du nombre de demande de recours chez les étudiants.

Dans le cadre de ses visites de terrain, la ministre de l'Enseignement et de la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny s'est rendue jeudi dans le centre Infor Jeunes Brabant wallon situé au parking du Mont-Saint-Roch à Nivelles. L'occasion de faire un bilan des dernières semaines avec les acteurs de terrain et d'évaluer la situation à l'heure du déconfinement. D'ordinaire, le réseau brabançon répond aux sollicitations de 1.800 jeunes par an. Même si le centre est resté fermé toute la durée du confinement, les équipes son restées à l'écoute des jeunes via des permenances téléphoniques, des visioconférences et par mail.