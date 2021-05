Dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier, les policiers de Braine-l’Alleud ont intercepté un homme qui, à Ophain, venait de cambrioler une camionnette stationnée le long d’une rue du village. Le genre de faits qui ont eu tendance à se multiplier cet hiver, plusieurs zones de police du Brabant wallon mettant en garde les professionnels contre les vols d’outils commis de nuit dans les véhicules.

Lorsqu’il a été arrêté, Rachid Z. avait encore des outils en main. Il s’était notamment emparé d’une sertisseuse, d’un burin et d’autres outils faciles à revendre. Les enquêteurs ont pu déterminer que l’homme s’était rendu coupable, la même nuit, de deux autres tentatives de vol du même genre.

Alors qu’il "visitait" les voitures, sa compagne, Sarrah B, l’attendait sagement au volant de leur véhicule, garé un peu plus loin. La police l’a interrogée elle aussi. Elle a expliqué qu’ils habitaient tous deux à Anderlecht et qu’ils étaient arrivés à Ophain un peu par hasard, en faisant une petite promenade en voiture. Il lui avait demandé de s’arrêter, elle s’est exécutée et l’attendait donc sans se douter qu’il s’agissait de commettre un vol.

Pas trop crédible comme version, sachant qu’elle a confié aussi que son compagnon avait l’habitude de voler des outils, et qu’il était d’ailleurs en contact régulier avec un receleur originaire d’Europe de l’Est et domicilié à Bruxelles. Quant au coup de la petite promenade nocturne romantique et innocente en Brabant wallon alors que le couvre-feu était de rigueur dans tout le pays…

Cité en correctionnelle, le couple n’est pas venu s’expliquer à Nivelles il y a quelques semaines. Rachid Z. devait pourtant être au courant du genre de risque qu’il prend en ne venant pas se défendre devant la justice : son casier judiciaire contient déjà… 32 condamnations.

Lundi, par défaut, le tribunal lui a infligé 18 mois d’emprisonnement ferme. Sa compagne, elle, écope d’une peine de six mois de prison.