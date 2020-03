Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Zakaria M., un habitant de Schaerbeek âgé de 30 ans, à dix-huit mois d'emprisonnement ferme. L'homme était poursuivi pour un cambriolage commis de nuit le 18 janvier 2018 dans une villa de Chaumont-Gistoux.





Les malfrats avaient trouvé sur place un coffre-fort, qu'ils ont entrepris de sortir via une fenêtre. Le coffre ne contenait rien d'intéressant et s'est ouvert en tombant. Mais dans l'action, un des cambrioleurs s'est blessé et des traces de sang ont été relevées sur le coffre. L'ADN a montré qu'il s'agissait de Zakaria M.



A l'audience, au début du mois de février, l'intéressé n'avait pas contesté qu'il s'agissait de son sang mais il développait une thèse originale. Comme un témoin a vu les suspects quitter les lieux, revenir quelques secondes près du coffre puis s'en aller définitivement, il affirmait que les voleurs avaient sans doute déversé son sang sur le coffre pour brouiller les pistes. Un peu difficile à croire mais l'homme ajoutait d'autres éléments: il a produit à la présidente des captures d'écran montrant des relevés horaires tendant à prouver que la nuit des faits, il était à Bruxelles au volant de son taxi.



Sauf que le tribunal a regardé ces pièces de près, et s'est aperçu qu'il tentait de le tromper. Ces relevés portent sur 24 heures et deux nuits distinctes. Ils montrent que le prévenu n'a eu aucune activité professionnelle de 1h25 à 8h30 durant une de ces nuits, alors que le vol à Chaumont-Gistoux a eu lieu vers 3h30.



Pour fixer la hauteur de la peine, le tribunal a pris en compte cette attitude durant la procédure, la gravité des faits, les antécédents judiciaires du prévenu qui est en situation de récidive et le fait qu'il était en libération conditionnelle lors du cambriolage de Chaumont-Gistoux.