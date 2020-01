Souffrant d’un léger handicap mental, une femme avait tout de même trouvé un travail à Rixensart, où elle était en charge du nettoyage dans un home. Elle est décrite comme gentille et courageuse, mais un peu naïve. Et Gaëtan, un habitant de Morlanwez qui avait fait sa connaissance, a profité de cette faiblesse.

L’homme était à la dérive. Accro aux jeux en ligne et perdant des montants considérables sur les sites internet de casino, il était à l’époque hébergé par un Rixensartois dont le fils était un ami du gaillard, et qui voulait l’aider.

À la travailleuse, Gaëtan a raconté des histoires pour qu’elle lui donne de l’argent. Il a notamment expliqué qu’il devait payer les funérailles de sa maman et qu’il rembourserait dès que possible. Touchée par cette situation, elle s’est laissé convaincre. Plus d’une fois d’ailleurs, et ce sont finalement plus de 14 000 euros qui ont disparu de son compte bancaire avant que l’entourage ne soit alerté.

Se voyant privé de cette source de revenus faciles, l’homme a profité de l’hospitalisation de celui qui l’hébergeait pour conclure un prêt à la consommation à son nom et empocher encore plusieurs milliers d’euros au détriment de ceux qui voulaient l’aider.

Cité en correctionnelle, Gaëtan n’est pas venu s’expliquer. Le jugement souligne notamment que le prévenu connaissait l’état de faiblesse de sa victime et qu’il en a profité. Il écope dès lors de dix-huit mois d’emprisonnement ferme, ainsi que d’une amende fixée à 2 000 euros. Sur le plan civil, il devra rembourser plus de 17 000 euros aux personnes qu’il a grugées.