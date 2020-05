La modification du budget provincial a été soutenue par l’opposition cdH jeudi soir.

La majorité MR-PS aux commandes de la Province l’avait annoncé : jeudi soir, lors du premier conseil provincial "post confinement" organisé à la Sucrerie pour respecter la distanciation sociale, le collège a présenté une modification budgétaire mobilisant 10 millions d’euros pour des actions de soutien et de relance après la crise sanitaire.

On sait qu’une étude est en cours pour réaliser un diagnostic précis et identifier les besoins mais dans l’immédiat, une répartition provisoire de ces 10 millions d’euros a été arrêtée : 5 millions dans un fonds de réserve en attendant une identification des priorités via cette étude, 3 millions pour aider les entreprises, 750 000 euros en plus du budget initialement prévu pour la culture, la même somme pour des actions de solidarité, et 500 000 euros pour le soutien aux partenaires économiques.

Du côté du CDH, Benjamin Goes a dit se réjouir de ce plan de relance, même si les Humanistes ont quelques réserves sur la méthode. Vu les circonstances exceptionnelles, ils ont décidé de voter en faveur de la modification budgétaire soumise par le collège provincial.

Ecolo, comme on l’aura lu dans ces colonnes hier, approuve le soutien aux PME et TPE, ainsi que le projet "Place aux artistes". Par contre, pour les verts, supprimer les appels à projets pour trouver l’argent nécessaire est une mauvaise idée, alors que la Province a une santé financière lui permettant d’emprunter. Ecolo s’est dès lors abstenu lors du vote.

" Ce qu’on propose aujourd’hui n’est qu’une première étape, pour faire face aux besoins immédiats de 2020, a répondu Mathieu Michel. En 2021, il y aura d’autres projets à mener et nous serons heureux d’avoir alors une capacité d’emprunt qui sera encore intacte. "