Les deux habitants du Brabant wallon ont été touchés par le virus dès son apparition en Belgique, au mois de mars.

Si Damien Hubaut et Paul Fraiteur ne se connaissent peut-être pas, ils ont au moins une chose en commun : ils ont rapidement contracté le Covid-19 lorsqu’il est arrivé chez nous, au mois de mars. Dans une moindre mesure pour le Perwézien Paul Fraiteur qui n’a pas été aux soins intensifs alors que son collègue de Rebecq, quant à lui, a littéralement frôlé la mort, plongé plusieurs jours dans le coma.

Aujourd’hui, ils sont tous les deux de retour chez eux, à la maison, et reprennent une vie plus ou moins normale. Mais le virus est toujours bien présent dans leur esprit… et dans leur corps. “Je me sens mieux mais mes cordes vocales sont toujours paralysées", explique Damien Hubaut.

(...)