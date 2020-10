La courbe des hospitalisations ressemble furieusement à celle que l'on a connue lors de la première vague. Les derniers chiffres publiés par Sciensano ce mercredi confirment la tendance : dix nouveaux patients ont été hospitalisés ces dernières 24 heures en Brabant wallon. Ce qui porte à 56 le nombre total de patients dans les unités "covid" de la clinique Saint-Pierre à Ottignies et de l'hôpital de Nivelles (le Chirec de Braine-l'Alleud est repris dans les statisiques de Bruxelles par l'institut Sciensano). Parmi ceux-ci, 9 sont désormais aux soins intensifs, contre 7 la veille, et deux sont sous assistance respiratoire (un seul la veille). Précisions que certains Brabançons wallons sont hospitalisés dans des hôpitaux situés hors de la province.

Ces dernières 24 heures, on a détecté quelque 488 nouveaux cas, soit cinquante de plus que la veille. Ce chiffre ne prend en compte que les cas de coronavirus avérés après un test. Les communes qui comptent le plus de nouveaux cas sont Ottignies-Louvain-la-Neuve (+50), Wavre (+50) et Rixensart (+38). Cela porte à 10.093 le nombre total de cas positifs depuis le début de la pandémie. Ce chiffre reprend des personnes qui ne sont plus malades aujourd’hui. Rappelons que l’on n’a jamais testé autant que maintenant, ce qui peut expliquer cette forte hausse des cas.

Lasne est la commune où le coronavirus est le plus présent avec 301 cas avérés pour 10.000 habitants. Elle est suivie de La Hulpe (289) et Walhain (287). Les communes où le virus est le moins présent sont celles d'Orp-Jauche (186), Hélécine (191) et Perwez (211). À nouveau, ces chiffres reprennent des personnes qui ne sont plus malades aujourd'hui.