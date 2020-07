La Chastroise a mené son ultime combat, après avoir subi deux transplantations cardiaques et vaincu le cancer.

La Fédération du PS Brabant wallon a annoncé ce mardi le décès de Dominique De Troyer, ancienne présidente du conseil provincial et de l'intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW). La Chastroise s’est éteinte après plusieurs semaines passées en soins palliatifs.

" C’est une personnalité forte et emblématique de la famille socialiste brabançonne wallonne – et de l’histoire politique de notre province - qui nous a quittés cette nuit , salue la Fédération du PS brabançon dans un communiqué. Il s’agissait de son ultime combat, elle qui en a mené tant d’autres. Elle a supporté deux transplantations cardiaques et vaincu le cancer. Elle s’est toujours battue, sans jamais baisser les bras ."

Secrétaire fédérale du PS Brabant wallon durant de longues années, elle a aussi présidé le conseil provincial jusqu’au terme de la législature précédente (octobre 2018). Depuis lors, jeune retraitée, Dominique consacrait son temps entre enfants et petits-enfants, tout en continuant à garder un œil avisé sur la politique provinciale.

" Dominique était connue pour son franc-parler, qu’elle a gardé jusqu’au bout de sa vie , poursuit la Fédération. Elle n’hésitait pas à dire tout le bien (ou le mal) qu’elle pensait de tel ou telle mandataire, tous partis confondus, en ce compris sa propre famille politique. "