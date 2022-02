Le master plan du centre de Waterloo est le projet qui vise à transformer la cité du Lion.

Pour rappel, l’idée est, notamment, de créer une place communale conviviale qui mette le patrimoine historique en valeur, de relier les différentes zones commerciales du centre par des promenades piétonnes et cyclistes, tout en permettant encore l’accès aux voitures, de ne pas ajouter de commerces supplémentaires mais d’assurer la pérennité de ceux déjà présents et de mener une réflexion profonde sur la mobilité et le stationnement.