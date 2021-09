Le mois de septembre ne marque pas seulement la rentrée en terre aclote. C’est aussi le mois de l’exposition mise sur pied, chaque fois sur un thème particulier, par le Royal Photo Club Entre Nous. De quoi permettre aux Nivellois de redécouvrir leur ville autrement, au travers du talent des photographes passionnés qui ont l’oeil et le talent pour proposer des images poétiques, inédites ou surprenantes.

Pour 2021, le thème était incontournable: consacrée en 1046, la collégiale Sainte-Gertrude fête cette année ses 975 ans. Mais comment rester original en travaillant sur un édifice mitraillé des dizaines de milliers de fois par an ? Sacré défi, qui n’a pas fait reculer le club.

Une double approche a été choisie: un travail documentaire pour mettre en avant les éléments du patrimoine, et un volet destiné à rendre compte du lieu de vie que constitue la collégiale, qui accueille non seulement les messes mais aussi des concerts, des expositions, des spectacles…

Un travail de deux ans, quelque peu contrarié par la crise sanitaire et les différentes restrictions qui s’en sont suivies. Une nouvelle fois, pas de quoi effrayer les photographes qui ont finalement réuni environ 1.500 clichés consacré à l’édifice si cher aux Aclots. Alors est venue l’heure des choix. Les heures, en réalité, et même les journées…

Finalement, environ 200 photos ont été sélectionnées pour constituer une exposition d’une centaine de cliché dans la collégiale elle-même, un deuxième volet qui sera visible à l’hôtel de ville, et enfin du diaporama projeté après les offices et également mis en ligne.

L’exposition à l’hôtel de ville ouvrira les samedis et dimanche 18 et 19, 25 et 26 septembre, ainsi que les 2 et 3 octobre. En ce qui concerne la collégiale, les visiteurs pourront y découvrir les photos du 18 septembre au 17 octobre, aux heures d’ouverture de l’édifice, en dehors des horaires des offices religieux.