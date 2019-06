Parmi les 14 victimes, ses propres enfants...





Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi un habitant de Chaumont-Gistoux, âgé de 45 ans, à douze ans d'emprisonnement complétés par cinq ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines. L'homme est également déchu de ses droits civils et politiques durant dix ans. Il était poursuivi pour une multitudes de faits de moeurs commis à l'encontre de quatorze victimes parmi lesquelles figurent ses enfants. Il a entretenu des relations sexuelles avec sa fille et son fils, filmait des scènes avec ce dernier, et manipulait les victimes via de faux profils sur les réseaux sociaux. Le dossier a démarré en août 2018 lorsque les deux filles du prévenu ont révélé à leur grand-mère maternelle les faits dont elles étaient victimes depuis la séparation de leurs parents. Il est apparu durant l'enquête que le fils du prévenu, qui vivait avec lui, était également abusé sexuellement par son père. Des vidéos trouvées en perquisition, et que le père avait montrées à une des filles, montrent des relations sexuelles entre lui et son fils. Grâce à des caméras placées dans la chambre de l'adolescent, le père gardait aussi des images de moments intimes entre son fils et des amis de celui-ci.

Le prévenu connaissait les amis mineurs d'âge de son fils et il lui est arrivé de leur proposer d'aller voir des prostituées ensemble. L'homme avait également créé de faux profils sur les réseaux sociaux, inventant une Célia et une Eva, toutes deux adolescentes très portées sur la sexualité.

Via ces faux profils, organisant parfois une rivalité entre ces deux (fausses) adolescentes et de vraies jeunes filles, il manipulait plusieurs mineurs d'âge en les incitant à envoyer des photos d'eux nus, en les menaçant de diffuser les photos déjà obtenues s'ils voulaient arrêter, et en les incitant à tenter des relations sexuelles avec des majeurs, dont le prévenu lui-même.

Le jugement rendu jeudi opte pour une peine destinée à protéger la société contre le prévenu dont le caractère manipulateur et l'organisation perverse de la personnalité est soulignée, tout comme l'extrême gravité des faits et les conséquences gravissimes de ceux-ci.