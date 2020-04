Tout le bâtiment sera réorganisé pour isoler les résidents positifs.

Il y a dix jours, le personnel de la maison de repos Le Clair Séjour, gérée par le CPAS de Jodoigne, passait des tests suite à l'hospitalisation d'un résident atteint du covid, décédé depuis lors. Il s'est avéré que 17 personnes sur 53 étaient positives, dont 12 membres du personnel soignant.

Dimanche, c'était au tour des résidents d'être testés et les résultats sont tombés ce lundi après-midi : sur les 72 tests effectués, 12 sont positifs covid-19, ce qui représente 17% des résidents testés. Parmi eux, environ la moitié est asymptomatique.

Le Clair Séjour doit cohorter (comprenez, déménager des résidents) pour regrouper les cas avérés dans les mêmes lieux ou zones. Le cohortage permet de rester dans la logique de faire prendre en charge en priorité les patients contaminés par le personnel qui a été testé positif même si le délai de 7 jours par rapport au personnel est dépassé, et cela en coordination avec le médecin référent. Le cohortage peut prendre un peu de temps car il faut désinfecter toutes les chambres et informer famille et résidents, un contact a déjà été pris avec l’AVIQ.

Le problème des visites sera abordé après cette mise en place et en fonction de l’arrivée de la nouvelle circulaire. Actuellement, l’interdiction de visite de personnes extérieures à la maison de repos est maintenue.

La présidente du CPAS tient à saluer l'implication du personnel dans ces circonstances difficiles. "Les gens sont courageux car psychologiquement, ça ne doit pas être simple, reconnaît Marie-Louise Houart. Je suis époustouflée. On a vraiment beaucoup de chance d’avoir un personnel si dévoué."