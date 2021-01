On imaginait sans doute une grande fête, un rassemblement de personnalités, des retrouvailles et des souvenirs à raconter. Mais mardi, pour les cinquante ans de la pose de la première pierre de Louvain-la-Neuve, il n’y aura rien à voir sur le terrain. Pandémie mondiale mortelle oblige, c’est via la diffusion d’une vidéo sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook de l’Université que l’événement sera célébré.

En espérant tout de même, du côté de la Ville et de l’UCLouvain, que la situation sanitaire permette en septembre prochain d’organiser des festivités dignes de l’événement. C’est qu’en un demi-siècle, Louvain-la-Neuve, dont le nom est inspiré de la commune gaumaise d’Habay-la-Neuve, est devenue une ville à part entière. Et à part tout de même.