La Ville de Nivelles a fusionné la cellule de prévention et le guichet social: les gardiens de la paix n’assumeront plus de tâches répressives.

En 2008, les gardiens de la paix composant la cellule de prévention de la Ville de Nivelles et les agents en charge du contrôle du stationnement ont été réunis dans une seule unité de travail. Au quotidien, ils portent le même uniforme mauve, que les automobilistes distraits redoutent de voir arriver au coin des rues. En effet, l’ensemble des agents avaient fini par suivre la même formation pour devenir agents constatateurs et s’occupaient, indifféremment, de leurs missions de prévention ou de "coller" en cas d’infraction des redevances de stationnement sur les pare-brise.

La même année, le personnel du guichet social a été chargé de mettre en application le plan de cohésion sociale (PCS), c’est-à-dire de garantir à tous l’accès aux droits fondamentaux et lutter contre la précarité. En réfléchissant aux stratégies communes à mettre en place par les deux services en matière de prévention, les responsables ont constaté que pas mal d’actions menées avaient des points communs. Il a dès lors été décidé de fusionner pour créer un "service prévention et cohésion" où sont réunis les gardiens de la paix et les travailleurs sociaux.

(...)