Le projet "Smart City" se concrétise sur la Grand-Place et la place Emile de Lalieux.

Depuis quelques jours, le poteau équipé d’un panneau solaire et placé au milieu du piétonnier de la Grand-Place intrigue les Nivellois. Avec à la clé certaines rumeurs fantaisistes comme peuvent en produire les réseaux sociaux…

En réalité, il s’agit d’un capteur placé dans le cadre du projet Smart City pour lequel la Ville, en 2019, a été retenue par la Région wallonne. L’idée était de placer du mobilier urbain interchangeable, qui peut évoluer en fonction des saisons, des événements ou des besoins de la population. Avec un même point d’ancrage dans le sol (un "plug"), on peut par exemple mettre un range-vélos, le retirer ensuite facilement pour placer une table, une borne destinée à recharger des GSM, un banc, des voiles d’ombrage en plein été…

Deux fauteuils, un totem à trois faces (pour annoncer les événements) et un mange-debout équipé de trois chaises viennent d’ailleurs d’être placés autour de ce capteur qui, lui, sert à relever la présence - de manière tout à fait anonyme - des personnes utilisant ce mobilier urbain. On saura ainsi combien de gens utilisent ces fauteuils ou ces tables, et à quel moment. Ce qui permettra de les changer en fonction des besoins.

La mise en oeuvre du projet a coûté 210.000 euros, dont la moitié de subsides de la Région wallonne. Le projet ne se contente pas de placer du mobilier interchangeable: il est accompagné d’un volet participatif et ce sont les citoyens qui pourront dessiner l’espace public en faisant part à la ville du type de mobilier qu’ils désirent à tel moment de l’année. Ils pourront aussi expliquer ce qu’ils pensent de l’initiative, indiquer si tel ou tel module leur semble utile à l’endroit où il a été placé…

Cette consultation se fait de deux manières. Sur place, directement en scannant un QR code avec un smartphone, les utilisateurs peuvent remplir un sondage en ligne. Ou alors s’ils ne maitrisent pas ces technologies modernes, les citoyens peuvent tout simplement se procurer un formulaire "papier" à l’accueil de l’hôtel de ville.

Cette enquête citoyenne a été lancée officiellement hier, accompagnant le placement du mobilier. Ce dernier n’est pas seulement installé au pied du palais de justice, dans le piétonnier. Deux autres zones ont été retenues: l’espace à l’entrée de l’hôtel de ville, ainsi que la place Emile de Lalieux.

Pour concrétiser ce projet pilote, qui est une première en Wallonie, la Ville de Nivelles s’est appuyée sur trois sociétés: le mobilier "plugé" au sol a été conçu par Metalink Urban (Saint-Etienne), les capteurs sont placés par l’entreprise montoise ThingsPlay, et la plateforme collaborative qui permettra de visualiser et analyser les données est fournie par la société Inseetu, de Mont-Saint-Guibert.

La plateforme de consultation citoyenne, elle, est prêtée par le SPF Stratégie et Appui. "Je constate que Nivelles a toujours une longueur d’avance", a salué mardi sur place Mathieu Michel, le secrétaire d’Etat en charge au Fédéral de la digitalisation.