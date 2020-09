Mardi soir, 25 conseillers communaux ont voté l’approbation de l’avant-projet du Schéma d’Orientation Local (SOL) concernant le futur quartier Athéna-Lauzelle, construit par l’UCLouvain. Seuls quatre d'entre eux se sont abstenus.

Il ne s’agit ici que de l’avant-projet, mais une fois le projet approuvé, c’est 1400 logements qui seront construits, avec une estimation de 3500 nouveaux habitants dans la future extension de Louvain-la-Neuve.

Le but de l’UCLouvain, à la tête de ce projet, est de créer un quartier vivant et convivial, organisé autour de deux places, avec une école, des crèches, des commerces de proximité, des bureaux et de nombreux espaces récréatifs et de rencontre, dans un environnement verdoyant, en lien étroit avec le bois et la ferme de Lauzelle.

L’objectif de l’université est de poursuivre une urbanisation durable, en conciliant l’accueil de jeunes ménages avec une densité de quartier urbain, via des types d’habitats innovants, en continuité des expérimentations du début de Louvain-la-Neuve. De plus, 10 % des logements seront sociaux, et ce afin de garantir une mixité sociale.

Par la suite, après l’adoption définitive du SOL courant 2021, des permis d’urbanisation et des permis d‘urbanisme devront être étudiés et introduits. Le chemin est encore long avant les premières constructions qui devraient démarrer en 2024 si le rythme est suivi et le projet soutenu.