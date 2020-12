Petits changements au sein du collège communal de Perwez depuis la dernière séance publique.

En effet, suite à des problèmes de santé, Véronique de Brouwer a décidé de confier deux de ses attributions à ses collègues.

Plus concrètement, Etienne Rigo s’occupera désormais des Cimetières alors que Julie Dams récupère la charge de la Communication et des Relations publiques.

De plus, cette dernière se voit dotée d’une nouvelle attribution : l’Accueil temps libre. “Souvent associé à l’enfance, l’enseignement et la jeunesse, l’ATL est un domaine spécifique et important car il est le troisième lieu de vie des enfants, à côté de la famille et de l’école, explique l’échevine perwézienne. Alors que le secteur est en première ligne depuis le début de la crise sanitaire, les prémisses d’une réforme apparaissent du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est une belle façon de témoigner notre soutien à un secteur en manque de reconnaissance et pourtant, tellement essentiel pour nos enfants”, conclut-elle.

À noter que malgré ces remaniements des compétences, Véronique de Brouwer reste en charge de la Mobilité, de la Participation et citoyenneté, de l’Environnement, du Logement, du Développement rural et de l’Énergie.