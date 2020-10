Pour cette belle initiative, les élèves seront divisés en deux groupes qui partiront chacun d'un lieu différent pour nettoyer les rues, les sentiers, les pistes cyclabls et autres chemins de campagne. Un premier ensemble d'élèves partira depuis l'école de Marilles et un second démarrera de l'église d'Enines, le but étant de nettoyer les deux entités.

Ce ramassage des déchets s'inscrit dans le projet du grand nettoyage de printemps qui a pour but de sensibiliser les générations actuelles et futures sur la malpropreté ambiante. Le but étant de garder une Wallonie plus propre en adoptant des comportements durables.

De nombreuses écoles tentent de mener ce projet à bien. C'est pourquoi, les élèves de Marilles comptent sur les citoyens pour se mobiliser également ce vendredi 30 octobre durant la matinée afin de mener à bien ce projet qui leur tient fort à coeur.

Pour de plus amples informations, les personnes intéressées par ce projet louable peuvent contacter Madame Véronique Van Tournhout, la directrice de l'école, au 019/63.51.24