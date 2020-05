Les Verts veulent faire de la crise sanitaire une opportunité pour accélérer la transition

Comme les autres partis, Ecolo Brabant wallon souhaite faire de la crise sanitaire en cours une opportunité. Pas foncièrement original, sauf que les Verts ont constitué un groupe de travail pour analyser la situation et les premières données, et élaborer des pistes de solution. Ils ont ainsi défini une série de secteurs (commerce, horeca, culture, enseignement, tourisme) à sauver dans l’immédiat, des initiatives à pérenniser une fois la crise passée, et des secteurs à réorienter comme l’énergie, la construction, l’alimentation ou encore l’agriculture.

Pour faire bref, il s’agira de récréer du lien social et d’accélérer la transition qui était déjà en cours, par exemple en soutenant les producteurs locaux, en diminuant les besoins de déplacement ou en dynamisant l’économie circulaire.

On sait que ce jeudi, la majorité MR-PS à la Province présentera un plan à dix millions d’euros pour la relance. Ecolo BW, qui plaide pour un « redéploiement » plutôt qu’une relance de ce qui existait avant, soutiendra deux projets du collège provincial : le fonds de 3 millions d’euros pour soutenir les TPE et les PME - les Verts suggère un pilotage par la SOGEPA - et le projet « Place aux artistes » qui permettra d’organiser des événements culturels sur tout le territoire cet été.

Par contre, Ecolo déplore la suppression des appels à projets qui devaient booster certains secteurs grâce à un soutien apporté aux communes. Le parti d’opposition déposera aussi un amendement pour porter à 3,4 millions d’euros la subvention provinciale à la zone de secours.