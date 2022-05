Le viaduc Herrmann-Debroux est un ouvrage d’art d’une autre époque." Vous n’entendrez pas le député wallon Laurent Heyvaert (Ecolo) contester la volonté bruxelloise de raser le viaduc à l’entrée de Bruxelles. Le Tubizien s’étonne même des réactions qui se multiplient dans les rangs du PS, du MR et des Engagés : "Je suis toujours surpris de constater que des députés semblent découvrir la volonté du gouvernement bruxellois de démolir le viaduc Herrmann-Debroux, alors que la réflexion a été entamée, au moins en 2017, par une majorité CDH-PS. Mais c’est sans doute plus facile de hurler au loup aujourd’hui que de travailler à trouver des solutions."

"Il faut de réelles alternatives"

Car il faudra avoir mis ces solutions en place avant de démolir les deux voies aériennes qui mènent à Delta, convient Laurent Heyvaert : "Il faut de réelles alternatives : RER, parking de dissuasion, autoroutes à vélo… Tout cela se met en place. Et la Région bruxelloise est prête à attendre, si besoin, pour démolir le viaduc.Ce ne sera peut-être pas nécessaire : les travaux du RER sur la ligne (Ottignies-Bruxelles) devraient être terminés en 2026, normalement. Les autoroutes pour vélos, cela avance. La bande de covoiturage, cela pourrait se débloquer très rapidement, même si cela dépend de la Région flamande."

Plutôt que de s’opposer, il faut travailler, plaide donc le député Ecolo : "C’est facile de se poser en défenseurs des Brabançons wallons face aux "méchants Ecolo qui sont contre les voitures". On est blindés face à ces attaques faciles. On préfère mener un travail cohérent pour faire avancer les dossiers et améliorer la situation."

Moins de routes, moins d’embouteillages

La disparition du viaduc Herrmann-Debroux pourrait-elle améliorer la mobilité entre le Brabant wallon et Bruxelles? Laurent Heyvaert le pense : "Je sais que c’est contre-intuitif mais on constate qu’il y a moins d’embouteillages quand on retire des routes. Les navetteurs s’adaptent et font d’autres choix, pour autant qu’ils soient disponibles. Et il ne reste finalement sur la route que ceux qui n’ont pas d’autres choix. C’est d’ailleurs pour ça qu’il faut toujours de l’espace pour les voitures. Quand le viaduc Herrmann-Debroux aura disparu, il restera toujours deux bandes pour entrer dans Bruxelles."